Pfizer ve BioNTech'ten Covax'a 40 milyon dozluk aşı tedariği

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (Covax) 40 milyon doza yakın aşı tedarik edeceklerini duyurdu.

Pfizer ve BioNTech tarafından yapılan ortak açıklamada, Covid-19 salgınıyla mücadeleye destek amacıyla Covax ile ön satış anlaşması imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) öncülük ettiği, ihtiyaç sahibi 92 ülkenin aşılara eşit erişimini hedefleyen Covax'a 40 milyon doza yakın Covid-19 aşısı tedarik edileceği kaydedildi.

İlk teslimatın bu yılın ilk çeyreğinde yapılmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, Covax'a kâr amacı gütmeyen bir fiyata aşı sağlanacağı aktarıldı.

Covax nedir?

DSÖ tarafından oluşturulan Covax, dünyanın orta ve düşük gelirli ülkelerinde yaşayan milyarlarca kişinin Koronavirüs'e karşı aşılanabilmesi konusundaki küresel çabaların merkezindeki oluşum.

Covax, 2021 yılının sonuna kadar çoğu Afrika, Asya ve Latin Amerika'da bulunan orta ve düşük gelirli 91 ülkeye, en az 2 milyar doz aşı ulaştırarak, hastalık karşısında en korumasız insanların yüzde 20'sinin aşılanmasını sağlamayı hedefliyor.

190 ülkenin üye olduğu Covax programına Türkiye'nin dahil olmadığı ortaya çıkmıştı.