Pfizer ve BioNTech'in Koronavirüs aşısı Britanya'dan kullanım onayı aldı

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı Britanya'da kullanım onayı aldı.

Britanya, Pfizer'in yüzde 95 etkili olduğu açıklanan Koronavirüs aşısına onay veren ilk ülke oldu. Britanya Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada öncelikli olarak aşılanacak gruplara ilişkin son tavsiyelerini yakında yayınlayacaklarını duyurdu.

Aşının gelecek haftadan itibaren Britanya'da erişilebilir olacağı belirtildi.

Pfizer'den yapılan açıklamada "ABD ve AB'nin de aşı konusunda yetki kararlarını bu ay bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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