Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısına dair veriler siber saldırıya uğradı

Pfizer ve BioNTech, geliştirdikleri yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısına dair verilerin Avrupa İlaç Kurumu'na yönelik bir siber saldırıya uğradığını açıklaıd.

Financial Times'ın aktardığı habere göre, Pfizer ve BioNTech tarafından yapılan açıklamada Koronavirüs aşısının onay başvurusuna dair belgelere Avrupa İlaç Kurumu'nun veri tabanından siber saldırı sonucu erişildiğini açıkladı.

Avrupa İlaç Kurumu, siber saldırı olduğunu doğruladı ve yetkililerle birlikte soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Kurum, "Saldırıda Pfizer ve BioNTech sistemine erişilmedi ve çalışmalara katılanların verilerine ulaşılamadı" dedi. Kurum, siber saldırının aşının onay sürecine dair herhangi bir durumu değiştirmeyeceğini vurguladı.

Siber saldırıya tam olarak hangi belgelerin uğradığı bilinmezken, Avrupa İlaç Kurumu'nun yakın zamanda Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının koruma ve güvenlilik verilerini inceleyip onay konusunda bir karara varması bekleniyor.

ABD ve Britanya, geçen aylarda Çin'de devlet destekli hackerların ilaç ve akademik araştırma gruplarının çalışmalarını çalmaya yönelik çalışmalar yaptığını iddia etmişti.