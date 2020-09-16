Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşı adayının insanlar üzerinde yan etkilerine rastlandı

Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in Covid-19'a karşı bağışıklık sağlamak üzere Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği aşı adayının insanlar üzerindeki testlerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandı.

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, şirket, ortaklarıyla yaptığı konferans görüşmesinde, "BNT162b2" adlı aşı adayının ABD'de yürütülen üçüncü aşama klinik denemelerinde "deneklerde hafif ve orta dereceli bazı yan etkilere rastlandığını" açıkladı.

Euronews'in aktardığına göre; şirket, aşı uygulanan deneklerin birçoğunda yorgunluk, baş ağrısı, üşüme ve kas ağrıları görüldüğü, bazılarında ateş ve sınırlı sayıdaki denekte yüksek ateş tespit edildiği kaydetti.

Şirketin Aşı Araştırma ve Geliştirme Bölümü yöneticisi Kathrin Jansen, Bağımsız Veri İzleme Komitesinin söz konusu bulguların güvenlik açısından risk oluşturacağını düşünmesi halinde denemeyi durdurabileceğini ancak şu ana kadar bu yönde bir karar almadığını ifade etti.

12 binden fazla deneğe iki doz aşı uygulandı

Aşı adayının ABD'de yürütülen üçüncü aşama klinik denemeye şu ana kadar 12 binden fazla deneğe iki doz aşı uygulandı. Şirket bir süre önce başta 30 bin kişinin katılması planlanan denemenin katılımcı sayısını 44 bine çıkarmak için ABD Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) başvuruda bulunmuştu.

Pfizer Üst Yöneticisi Albert Bourla, önceki gün yaptığı açıklamada, aşının etkinliğine dair kesin sonuçları ekim sonuna kadar almayı beklediklerini, tescil, imalat ve dağıtım süreçleri için hazırlıklara başladıklarını bildirmişti.

Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech öncülüğünde geliştirilen aşı adayının üretim lisansı ABD'de Pfizer, Çin'de Fosun Pharma şirketleri tarafından satın alınmıştı.

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