Pfizer, Koronavirüs aşısından bu yıl 26 milyar dolar gelir elde etmeyi öngörüyor

ABD'li ilaç üreticisi Pfizer, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirilen Koronavirüs aşısından bu yıl 26 milyar dolar gelir elde edeceğini öngörüyor. Koronavirüs aşısı, bu yıl Pfizer'in yıllık gelirinin üçte birinden fazlasını oluşturdu.

The Guardian'da yer alan habere göre, 2021 boyunca Koronavirüs aşısından 15 milyar dolar gelir elde etmeyi bekleyen Pfizer'in gelecek anlaşmalarla birlikte tahmin edilen gelirin yüzde 73 artmasıyla Koronavirüs aşısından 26 milyar dolar kazanabileceği öngörüldü. Öngörülerde yalnızca nisan ortasına kadar alınan aşı siparişleri yer alırken gelecekte de milyarlarca dolarlık anlaşmaların yapılabileceği tahmin ediliyor.

Alman şirket BioNTech ile birlikte Koronavirüs'e karşı geliştirilen "Comirnaty" isimli aşının iki dozu ABD'de 39 dolara, Avrupa Birliği'nde 30 dolara satılıyor.

Pfizer, 2021'in ilk üç ayında aşı satışlarından 3.5 milyar dolar elde ettiğini duyurdu. Yeni tahmin, 1.6 milyar doz için şimdiden yapılan anlaşmalara dayanıyor.

Pfizer şu ana kadar ABD, Britanya, Avrupa Birliği, Japonya ve İsrail'e aşı tedarik etti. Brezilya'yla da 100 milyon doz aşı için bir anlaşma sürecinde olunduğu biliniyor. Türkiye'de de Pfizer'in Koronavirüs aşısı için bir anlaşma bulunuyor.