Pfizer, Koronavirüs aşısı satışından 26 milyar dolar gelir elde etmeyi bekliyor

T24 Haber Merkezi

ABD'li ilaç üreticisi Pfizer, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile birlikte geliştirilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının yıllık satış geliri beklentisini tüm dünyada artan aşılama çalışmaları nedeniyle 26 milyar dolar seviyesine yükseltti. Şirketin bir önceki satış beklentisi 15 milyar dolar seviyesindeydi.

Şirket, aşı için yalnızca acil kullanım izni alabildiği ABD'de, bu ayın sonuna doğru tam onayı başvurusu yapmayı planlıyor. Ayrıca ABD'li yekililerin, 12-15 yaş arası çocuklar için aşının acil kullanım iznini vermesi de bekleniyor.

BioNTech ile geliştirilen aşıdan elde edilen gelirin, bu yıl Pfizer'in tüm satışlarının üçte birinden fazlasını oluşturması bekleniyor.

2021 yılında teslim edilmek üzere sözleşmesi yapılan aşı miktarı 1,6 milyar doz civarında. Şirket, bu yıl için daha fazla anlaşma imzalamayı beklediğini, 2022 ve sonrası için birkaç ülke ile tedarik görüşmeleri yaptığını aktardı.

"Kalıcı talebin olası bir sonuç olduğuna inanıyoruz"

İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla, "Gördüklerimize dayanarak, COVID-19 aşımız için -grip aşılarına benzer- kalıcı talebin olası bir sonuç olduğuna inanıyoruz" dedi.

Aşının giderleri ve kârı, iki üretici şirket Pfizer ve BioNTech arasında yüzde 50-50 oranında bölünüyor.

Pfizer ve BioNTech, bu yıl 2,5 milyar doz COVID-19 aşısı üretmeyi hedefliyor. Pfizer'in satış hedefine, üretilecek 900 milyon aşı dahil edilmedi.

Eğer bu dozlar da benzer fiyatlarda satılırsa, aşının 2021'deki satışları öngörülen 26 milyar doların yüzde 50 daha üzerinde olabilir.