Pfizer'ın Koronavirüs ilacı bu yıl bitmeden kullanıma hazır olabilir

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İlaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği ağızdan alınan Koronavirüs hapının bu yıl sonunda kullanımına başlanabileceği belirtildi.

Antiviral hap, Koronavirüs'ün kendini kopyaladığı bir enzimi bloke ederek virüsün vücut içinde yayılmasını önlüyor.

PF-07321332 olarak bilinen ilaç, hastalara Koronavirüs'e yakalandıklarına dair ilk belirti görüldükten sonra verilecek.

The Telegraph'ın aktardığına göre ilacın deneme süreci 3 faza bölündü ve toplamda 145 gün sürecek. Bu, denemelerin Temmuz ortasında biteceği anlamına geliyor. Eğer denemelerden iyi sonuçlar gelirse ilaç bu yıl bitmeden hastane ve eczanelere dağıtılabilir.

clinicaltrials.gov'a göre Koronavirüs ilacının denemeleri ABD'nin Connecticut eyaletindeki New Haven kentinde, diğeri ise Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılıyor.

İlk faza yaşları 18 ile 60 arasında toplam 60 kişinin katılacağı açıklandı.