Pfizer'in Koronavirüs aşısı Britanya'da ilk kez 90 yaşında bir kadına uygulandı

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısı ilk kez onaylı olarak Britanya'da yapıldı. Aşının ilk uygulandığı kişi, 90 yaşındaki Margaret Keenan isimli bir kadın oldu.

Britanya, "tarihinin en büyük aşılama programını" bugün başlattı. Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısı Kuzey İrlanda'dan Margaret Keenan isimli 90 yaşında bir kadına yapıldı. Keenan, kendini "ayrıcalıklı" hissettiğini söyledi.

Britanya'da Koronavirüs aşısının ikinci uygulandığı kişi ise William Shakespeare isimli bir erkek oldu.

Britanya'da Koronavirüs aşıları ilk olarak 80 yaş üstüne ve bazı sağlık ve bakım hizmeti çalışanlarına yapılacak.