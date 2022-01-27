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Koronavirüs

Pfizer'in Covid-19 ilacına AB'den onay

Paxlovid AB'de Covid-19 tedavisinde ağızdan alınarak kullanılan ilk onaylanmış ilaç oldu

27 Ocak 2022 18:00

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD şirketi Pfizer tarafından Covid-19 hastalığının tedavisi amacıyla geliştirilen ilacın AB'de kullanılabileceğini bildirdi.

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