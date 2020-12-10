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Dünya

Pfizer CEO'sundan aşı fiyatlarına ilişkin açıklama: Ülkelere göre değişecek

"Aşı Afrika'ya ücretsiz verilecek"

10 Aralık 2020 16:06

T24 Dış Haberler

Pfizer ve Biontech tarafından geliştirilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının fiyatı hakkında konuşan  Pfizer CEO’su Albert Bourla, aşının fiyatlandırmasının ülkelere göre değişeceğini, Afrika’ya ise kar amacı gütmeden aşıyı vereceklerini söyledi.

Business Today'de yer alan habere göre, Britanya'da kullanılmaya başlayan Koronavirüs aşısının fiyatlandırması hakkında bilgi veren Pfizer CEO'su Albert Bourla, ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasına göre aşı fiyatı belirleneceğini söyledi. Orta ve düşük gelirli ülkelerde aşı fiyatlarının farklı olacağını söyleyen Bourla, Afrika'da ise ücretsiz olacağını belirtti. 

ABD'de Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısının bir doz fiyatı 19.50 Dolar olarak belirlendi. Bourla, bunun ABD'de bir öğün fiyatı olduğunu söyledi. 

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısını ilk onaylayan ülke Britanya oldu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi de onay öncesi yapılan incelemede aşının "uygun" olduğunu belirtti. 

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