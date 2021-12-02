Pfizer CEO'su: Koronavirüs aşıları milyonlarca hayatı, toplumun yapısını kurtardı

Pfizer CEO’su Albert Bourla, Koronavirüs’e karşı geliştirilen aşıların pandemide milyonlarca insanın hayatını ve toplumun yapısını kurtardığını söyledi.

BBC, Britanya’da Pfizer/BioNTech aşısının onay almasının birinci yıldönümü için Pfizer CEO’su Albert Bourla ile konuştu. Bourla, “Aşılar olmasaydı durum şu an çok farklı olurdu. Toplulumuzun temel yapısı tehdit altında olurdu” dedi.

Pfizer, 2021’in sonuna gelindiğinde 3 milyar doz mRNA aşısı dağıtmış olmayı bekliyor. Şirketin gelecek yıl için hedefi ise 4 milyar doz.

Pfizer, bu yılın sonunda Covid aşılarından 35 milyar dolar gelir sağlamış olacak. Çeşitli küresel sağlık yardım kuruluşları, dünyada yeterli aşıya erişememiş çok sayıda yoksul ülke varken şirketlerin kazandığı paraları eleştiriyor.

Bourla, bu eleştiriler karşısında “İşin sonunda milyonlarca hayat kurtarıldı. Küresel ekonomiyi kurtardık. Bu durum gelecek pandemi için büyük bir inovasyon teşviği oldu” dedi.