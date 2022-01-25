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Koronavirüs

Pfizer-BioNTech, Omicron'a karşı aşıda klinik testlere başlıyor

Pfizer-BioNTech aşısında hatırlatıcı dozun Omicron'da da ağır hastalığa karşı önleyici olduğu bilinse de önlem amaçlı Omicron aşısı geliştirildi

25 Ocak 2022 15:13

Pfizer ve BioNTech, Koronavirüs'ün Omicron varyantına karşı geliştirilen aşının klinik testlerine başlandığını duyurdu. 

Pfizer, aşı araştırmalarından sorumlu Kathrin Jansen, orijinal Covid virüsüne karşı geliştirilen aşıda hatırlatıcı dozun, Omicron'la ağır hastalığa karşı etkili olduğu görülse de önlem olarak Omicron'a karşı da aşı geliştirildiğini duyurdu.

Şirket, 55 yaşına kadar olan yetişkinlerde, Omicron aşısının klinik testlerinin başladığını açıkladı. Klinik çalışmaya 1420 kişilik test grubunun katıldığı belirtildi.

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