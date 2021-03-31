Pfizer-BioNTech Koronavirüs aşısının çocuklarda da etkili olduğu açıklandı

Pfizer ve BioNTech'in Koronavirüs'e karşı geliştirdiği aşının,12 -15 yaş arasındaki çocuklarla yapılan testlerde yüzde 100 güvenli ve etkili sonuçlandığını ve güçlü antikor yanıtları ürettiğini açıklandı.

Reuters'ın son dakika haberine göre, Pfizer'ın 12 - 15 yaş arasındaki 2.260 gönüllü çocukla yapılan denemelerde, aşının semptomik vakalara karşı %100 etkililikle sonuçlandığını ve hiçbir ciddi yan etki görülmediğini açıkladı

Pfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada, çocuklar için aşılamanın önümüzdeki okul yılından önce başlamasını umduğunu ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden acil kullanım onayı almayı planladıklarını söyledi.