Pfizer/BioNTech'in Koronavirüs aşısı mutasyonlara karşı etkili oldu

Pfizer ilaç şirketi ile biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısının İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni Koronavirüs mutasyonuna karşı etkili olduğu kaydedildi.

Pfizer'dan aşı bilimcisi Phil Dormitzer, aşının 'N501Y' isimli mutasyonu nötralize ettiğini söyledi.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının, ilk olarak İngiltere ve Güney Afrika'da tespit edilen ve daha hızlı yayılan Koronavirüs mutasyonuna karşı etkili olduğu kaydedildi. Daha önce 15 farklı Koronavirüs mutasyonuna karşı aşının test edildiğini söyleyen Pfizer'dan aşı bilimcisi Phil Dormitzer, 'N501Y' mutasyonuna karşı da başarı elde edildiğini söyledi.

"Başka varyantın etkili olmayacağı anlamına gelmez"

"Toplamda 16 farklı mutasyon test edildi ve hiçbirinin gerçekten önemli bir etkisi olmadı. Bu iyi haber" diyen Dormitzer, "Bu durum 17'nci mutasyonun etkisi olmayacağı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı. Pfizer/BioNTech aşısının, 'N501Y' isimli mutasyonu nötralize ettiğini söyleyen uzman, çalışmaların devam ettiğini aktardı.

"Güney Afrika'da bir dizi yeni mutasyon var"

Dormitzer, Güney Afrika'da tespit edilen 501.V2 isimli varyanttaki 'E484K' mutasyonunun endişe verici olduğunu, benzer çalışmaların bu mutasyon için de yürütüldüğünü ve haftalar içinde daha fazla veri elde etmeyi planlandıklarını belirtti. Reading Üniversitesi'nde hücresel mikrobiyoloji alanında doçent olan Simon Clarke ise, Güney Afrika'da tespit edilen varyantın 'bir dizi ek mutasyona' sahip olduğunu söyledi.