Pfizer duyurdu: Koronavirüs aşısı 5 -11 yaş arasındaki çocuklarda güvenli ve etkili

Pfizer-BioNTech yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının 5 ila 11 yaş arasındaki küçük çocuklarda güvenli ve oldukça etkili olduğunu açıkladı.

Pfizer ve BioNTech, çocuklarda aşı kullanma izni için ay sonuna kadar ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne başvurmayı planlıyor. İncelemeler, daha büyük çocuklar ve yetişkinler için olduğu kadar hızlı ilerlerse, milyonlarca ilkokul öğrencisi aşılanabilir.

Aşılanmamış çocuklar, kendileri hastalanmasalar bile, virüsü aile üyelerine, öğretmenlere ve düzenli olarak etkileşimde bulundukları diğer kişilere bulaştırabilir.

New York'taki Mount Sinai Hastanesi'nde çocuk doktoru ve aşı uzmanı olan Dr. Kristin Oliver, "Bunu duyduklarında rahat bir nefes alacak çok sayıda ebeveyn olacak. Bu çocukların korunmasını bekliyorduk" dedi.