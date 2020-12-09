Pfizer-BioNTech aşısının sevkiyatı İsrail’e ulaştı; Netahyahu, "İlk ben olacağım" dedi

İsrail, ABD’li ilaç firması Pfizer ve Alman BioNTech tarafından Koronavirüs'e karşı geliştirilen aşının ilk sevkiyatını teslim aldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, “İsrail'de aşılanacak ilk kişilerden biri olacağım” dedi.

İsrail Pfizer-BioNTech aşılarının ilk sevkiyatını teslim aldı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşıları taşıyan ilk kargo uçuşu, Belçika'nın başkenti Brüksel'den Tel Aviv'in Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, “Benim için en önemli olan İsrail'in aşı alması. Koronavirüs aşısına güveniyorum. İsrail'de aşılanacak ilk kişilerden biri olacağım. İsrail yeterince aşı alacak “dedi.

İsrail'e giden uçakta 100 binden fazla Koronavirüs aşı dozunu bulunuyor. Aşıların bozulmaması için yolculuk sırasında sıcaklık derecesi eksi 70 derecede tutuldu. İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein ise “Aşıların dağıtımının denetimini yapacağız. Salgının sonunu yakında göreceğiz. Yine de Koronavirüs önlemlerinin uygulamasında fayda var” ifadelerini kullandı.