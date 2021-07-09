Pfizer, ABD'de Covid-19 aşısının takviye dozuna kullanım yetkisi isteyecek

Pfizer’ın bilimsel çalışmalardan sorumlu en üst düzey yetkilisi Mikael Dolsten, ABD'den önümüzdeki ay içinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının takviye dozuna kullanım yetkisi isteyeceklerini bildirdi.

The Guardian'ın haberine göre, Mikael Dolsten, ABD ilaç şirketi ve Alman ortağı BioNTech'in özellikle bulaşıcı Delta varyantıyla mücadele etmek için aşılarının yeni versiyonunu tasarlamaya başladıklarını söyledi.

Dolsten, İsrail'de aşının etkinliğinde yaşandığı bildirilen düşüşün, çoğunlukla ocak veya şubat aylarında aşılanmış kişilerde görüldüğünü söyledi. İsrail Sağlık Bakanlığı, aşının etkinliğinin haziran ayında yüzde 64'e düştüğünü söyledi.

Dolsten bir röportajda, "Pfizer aşısı Delta varyantına karşı oldukça etkili" dedi. Ancak altı ay sonra, “Tahmin edildiği gibi antikorlar azaldıkça yeniden enfeksiyon riski var” diye yeniledi.

İsrail ve İngiltere'den gelen veriler, azalan antikor seviyelerinde bile aşının yaklaşık yüzde 95 oranında etkili olduğunu kanıtlamıştı.

Dolsten, şirketin kendi çalışmalarından elde edilen erken verilerin, üçüncü bir takviye dozun, ikinci dozdan beş ila 10 kat daha yüksek antikor seviyeleri ürettiğini ve umut verici bir koruma sağlayacağını öne sürdü.

Pfizer'in CEO'su Albert Bourla, muhtemelen her 12 ayda bir takviye dozuna ihtiyaç duyulacağını söylemişti. Ancak bazı bilim insanları, bu süreyi sorguluyor.