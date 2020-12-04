Pfizer, 2020 yılında aşı üretim hedefini yarıya düşürdü

Almanya merkezli BioNTech ile yeni tip Koronvirüs'e (Covid-19) karşı aşı geliştiren Pfizer, 2020 aşı üretim hedefini 100 milyon dozdan 50 milyon doza düşürdü.

Şirket sözcüsü yaptığı açıklamasında aşıların üretimi için gereken büyük ölçekli hammaddenin temin edilmesi süreci olmak üzere birçok etmenin üretimin yavaşlamasında etkili olduğunu belirtti.

Buna karşın sözcü şirketin üretim ölçeğinin artması sürecini tamamladığını ve şirketin hızlı bir tempoyla üretim yaptığını belirtti.

İki doz uygulanacak olan ve "taşıyıcı RNA" isimli yeni bir teknolojiye dayandığını belirtilen aşının İngiltere'de kullanımı bu hafta onaylanmış, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) acil onay başvurusu yapılmıştı.

44 bin deneğin katıldığı klinik testlerde aşının Covid-19 semptomlarını önlemede yüzde 95 başarı sağladığı ortaya çıkmıştı.