Pfizer: 2 doz olarak yapılan aşı 12-15 yaş grubunda Covid-19'a karşı yüzde 100 etkili

Pfizer, iki doz olarak yapılan aşının 12-15 yaş grubunda Covid-19'a karşı yüzde 100 etkili olduğunu bildirdi.

Amerikalı ilaç firması Pfizer, Alman ortağı BioNTech'le geliştirdiği Covid-19 aşısının 12-15 yaş arası ergenlik çağındaki çocuk ve gençler üzerine yapılan ileri aşama denemelerinde, virüse karşı güçlü uzun vadeli koruma sağladığının saptandığını açıkladı.

Ruhsat başvurusu yapılacak

Voice of America'nın haberine göre uzun vadeli verilerin, Pfizer'ın ABD ve dünya genelinde Covid-19 aşısının 12-15 yaş grubu için yapacağı tam onay başvurusunu desteklemede kullanılması bekleniyor.

Pfizer/BioNTech, 12 yaş ve üzerindekiler için aşının 30 mikrogramlık dozunun ruhsatlandırılması amacıyla başvuruda bulunacak.