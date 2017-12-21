PFDK'dan Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Yetim'e ceza 

İSTANBUL / DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), futbolcu Mertcan Çam\'a yönelik saldırısı nedeniyle Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Emin Yetim\'e sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi.

Kurul, Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Emin Yetim\'in, sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 3 yıl 2 ay hak mahrumiyeti ve 180 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı. PFDK, cezanın 3 yılı aşması dolayısıyla Yetim\'i sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırdı.

Şanlıurfaspor yöneticisi Mehmet Giray Küçük ise, aynı gerekçeyle 1 yıl hak mahrumiyeti ve 60 bin lira para cezası alırken, kulüp görevlisi Mustafa Müsri\'ye de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti verildi.

Karar şöyle;

\"ŞANLIURFASPOR Kulübü başkanı EMİN YETİM\'in, kulüp sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT\'nin 44/1-b ve 4/2. maddesi uyarınca 3 YIL 2 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 180.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT\'nin 25/2. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi MEHMET GİRAY KÜÇÜK\'ün kulüp sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT\'nin 44/1-b ve 4/2. maddesi uyarınca 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ ve 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ŞANLIURFASPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA MÜSRİ\'nin sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT\'nin 36/1-c maddesi uyarınca 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.\"