PFDK'dan Galatasaray'a para cezası

Aykut Kocaman\'a ceza yok

İSTANBUL / DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray\'a saha olayları nedeniyle 15 bin TL para cezası verdi.

Kurul ayrıca, Akın Çorap Giresunspor maçında sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK\'ya sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman\'a ceza verilmediğini bildirdi.

PFDK\'nın kararları şöyle;

1- FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN hakkında, 31.01.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)

2- GALATASARAY A.Ş.\'nin, 01.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.