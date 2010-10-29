-PFDK'DAN FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A CEZA İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), derbi maçta yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe Kulübü'ne 22 bin 500, Galatasaray Kulübü'ne de 20 bin lira para cezası verdi. PFDK, bugün yaptığı toplantıda, Fenerbahçe Kulübü'nü, Galatasaray ile yapılan derbi karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin lira, yayıncı kuruluşun soyunma odasından görüntü almasına engel olunmasından dolayı da 7 bin 500 lira olmak üzere toplamda 22 bin 500 lira para cezasıyla cezalandırdı. Kurul, aynı karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray Kulübü'ne de 20 bin lira para cezası verdi. PFDK'nın aldığı diğer kararlar şöyle: 3 Maç Men: Hayati Soydaş (Sivasspor antrenörü), Ermani Pereira (Mersin İdmanyurdu futbolcusu), Mustafa Şentabaklar (Karşıyaka antrenörü), Ahmet Yıldırım (Körfezspor teknik direktörü), Adem İnanç (Tepecikspor futbolcusu), Bahri Arslanlı (Kırıkkalespor futbolcusu) 2 Maç Men: Hüseyin Tunç (Karsspor futbolcusu) 60 Gün Hak Mahrumiyeti: Cihan Örgüç (Körfezspor yöneticisi) 75 Bin Lira: Medical Park Antalyaspor 30 Bin Lira: Kardemir Karabükspor 20 Bin Lira: Karşıyaka 15 Bin Lira: Konyaspor 10 Bin Lira: Beşiktaş 5 Bin Lira: 72Batmanspor 4 Bin Lira: Cemal İşleyen (İstanbulspor futbolcusu) 3 Bin 600 Lira: Adanaspor, Körfezspor 3 Bin Lira: Beypazarı Şekerspor, Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor 2 Bin Lira: Malatyaspor, Beylerbeyi Bin 900 Lira: İstanbulspor Bin 500 Lira: Hatayspor Bin 50 Lira: Bayrampaşaspor Bin Lira: Ulaç Çağlayan (Körfezspor futbolcusu), Nazilli Belediyespor 900 Lira: Denizli Belediyespor, Torbalıspor