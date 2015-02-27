PFDK'dan Balıkesirspor Başkanına tarihi ceza; 1,5 yıl men!

Balıkesirspor Kulübü'ne, Başkanına ve yöneticilerine Gençlerbirliği maçında çıkan olaylar, kötü tezahüratlar ve hakemlerle koridorlarda yaşanan olaylar yüzünden birbirinden ağır cezalar verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Balıkesirspor'a çirkin tezahüratlar, saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten toplam 209.000 TL para cezası verirken, maçın hakemi Tolga Özkalfa'ya hareketleri ve hakaretleri nedeniyle Balıkesirspor Başkanı Tuna Aktürk'e 1.5 yıl ve 150.000 TL, yöneticiler Faruk Demiraslan'a 1 yıl 1 ay ve 110 bin TL, Salih zeki Çıkrıkçı'ya 1 yıl ve 100 bin TL, Hasan Cengiz Güneş'e 1 yıl 1 ay ve 110 bin TL, Uğur Erol'a 1 yıl ve 100 bin TL, Antrenör Serkan Afacan'a 2 maç ve 26 bin TL, kulüp çalışanı Serdar Akgül'e de 15 gün ceza verildi. Böylece Balıkesirspor'a toplamda 5 yıl 8 ay ve 805 bin TL ceza verilmiş oldu!



Ne olmuştu?



NTV Spor’da yer alan habere göre, Balıkesirspor Başkanı Tuna Aktürk, Gençlerbirliği maçı sonrası hakem Tolga Özkalfa ile koridorlarda tartışma yaşamıştı. Başkan Aktürk, tebrik etmek için elini uzattığı Tolga Özkalfa'nın eline vurduğunu iddia etmiş ve suç duyurusunda bulunmuştu.



Trabzonspor'a 75 bin TL

Bu arada Trabzonspor'a da Kasımpaşa maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000 TL ceza verildi.