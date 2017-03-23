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Spor

PFDK'dan 4 Süper Lig kulübüne ceza

Antalyaspor, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'a para cezası geldi

23 Mart 2017 21:22

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, çeşitli nedenlerden dolayı Antalyaspor'a 130 bin, Beşiktaş'a 125 bin, Trabzonspor'a 30 bin ve Bursaspor'a 15 bin lira para cezası uyguladığı bildirildi.

PFDK'nın, Antalyaspor ile oynanan maçta güney misafir alt tribününe giriş yapan Beşiktaşlı taraftarların elektronik kartlarını, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bir sonraki deplasman müsabakası için bloke ettiği duyuruldu.

Kurulun, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu'na da 3 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası verdiği aktarıldı.

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