PFDK, Quaresma'ya 5 maç ceza verdi

Beşiktaş 30 bin TL, Fenerbahçe 15 bin TL para cezası aldı

İSTANBUL, (DHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında oyundan atılması öncesi ve sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Ricardo Quaresma\'ya 5 resmi müsabakadan men ve 22 bin TL para cezası verdi.

Ayrıca, Beşiktaş saha olayları nedeniyle 30 bin TL para cezası ve taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar cezası alırken, Fenerbahçe de yayıncı kuruluşun müsabakadan önce soyunma odasından görüntü almasının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 bin TL para cezası, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ise ihtar cezası aldı.

PFDK\'nın aldığı kararlar şu şekilde:

\"BEŞİKTAŞ A.Ş.\'nin, 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.\'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO\'nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 22.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.\'nin, 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, yayıncı kuruluşun müsabakadan önce soyunma odasından görüntü almasının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.\'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.\"