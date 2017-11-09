PFDK kararları açıklandı

İSTANBUL,(DHA) -

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Kasımpaşalı Trezeguet\'e 3 ve Karabüksporlu Ceyhun Gülselam\'a 2 maç ceza verdi. Kurul ayrıca Göztepe\'ye Beşiktaş maçındaki kötü tezahürat nedeniyle ihtar cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'nun almış olduğu kararlar şu şekilde,

1-KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü sporcusu CEYHUN GÜLSELAM\'ın, 04.11.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu MAHMOUD AHMED IBRAHIM HASSAN\'ın, 04.11.2017 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - BURSASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

KASIMPAŞA A.Ş. yöneticisi BEKİR NURSAL BİLGİN\'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GÖZTEPE A.Ş.\'nin, 05.11.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI B,C,D, MARATON A1/B1 KIRMIZI B,C,D, NUMARALI BATI A1 B,C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.\'nin, tribünde spor ahlakına aykırı pankart açılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.\'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.\'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. sporcusu LEO SCHWECHLEN\'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

4- BEŞİKTAŞ A.Ş.\'nin, 05.11.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR GÜNEY KALE ARKASI A,B,C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.\'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu KEREM CAN AKYÜZ\'ün, 04.11.2017 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR - ALTINORDU A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- SAMSUNSPOR Kulübünün, 05.11.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR - SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- OTTOCOOL KARAGÜMRÜK Kulübünün, 05.11.2017 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş. - OTTOCOOL KARAGÜMRÜK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, kulüp bayrağını yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- SİLİVRİSPOR Kulübünün, 05.11.2017 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR - ALTAY TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLİVRİSPOR Kulübünün, rakip kulüp seyircilerine aynı seyir kalitesindeki yerler için kendi seyircisine uyguladığı bilet fiyatının %30\'undan fazlasına bilet satılmasından dolayı takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübünün, 05.11.2017 tarihinde oynanan BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR - MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- KIRIKHANSPOR Kulübü sporcusu HÜSEYİN AKMAZ\'ın, 04.11.2017 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü sporcusu OKAN YENİDÜNYA\'nın, 04.11.2017 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- PAZARSPOR Kulübü sporcusu TAHA BATUHAN YAYIKCI\'nın, 05.11.2017 tarihinde oynanan ANADOLU BAĞCILAR SPOR - PAZARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi ve müsabaka hakemine yönelik ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübünün, 05.11.2017 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - ERGENE VELİMEŞE SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü teknik sorumlusu MEMET KAYA\'nın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- VAN BÜYÜKŞEHİR BLD. SPOR Kulübünün, 05.11.2017 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BLD. SPOR - TİRE 1922 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.\'nin, 05.11.2017 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- PAYASSPOR Kulübü sporcusu KORAY KURT\'un, 05.11.2017 tarihinde oynanan PAYASSPOR - ÇORUM BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- TARSUS İDMAN YURDU Kulübü sporcusu YASİN ELMAS\'ın, 05.11.2017 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU - CİZRE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- CİZRE SPOR Kulübü yöneticisi MARUF SEFİNÇ\'in, 05.11.2017 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU - CİZRE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü GÖKHAN BOZKAYA\'nın, 04.11.2017 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - FENERBAHÇE A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü ALKAN BİRLİK\'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ile cezalandırılmasına\" karar verilmiştir.