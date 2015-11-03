PFDK kararını açıkladı: Hakemleri alıkoymanın cezası 280 gün hak mahrumiyeti!

PFDK, Gaziantepspor maçı sonrasında hakemlerin Avni Aker Stadı'ndan çıkmasına izin vermeyerek 4 saatten fazla süre alıkoyan Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na, 280 hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası verdi. Çıkan olaylar nedeniyle Trabzonspor'a iki maç seyircisiz oynama cezası veren PFDK, TFF Başkanvekili İbrahim Usta'ya ise 1 yıl 6 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 03.11.2015 tarih ve 27 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:



1- Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve başkanvekili İBRAHİM USTA'nın, hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve hakaretleri nedeniyle takdiren 1 YIL 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



2- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 28.10.2015 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - GAZİANTEPSPOR Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, özel güvenlik görevlisinin görevini yerine getirmemesi suretiyle talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, akredite alanlarda akredite edilmeyen kişilerin yer alması suretiyle talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı İBRAHİM ETHEM HACIOSMANOĞLU'nun, hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı harekete iştiraki, sportmenliğe aykırı açıklamaları ve müsabaka hakemini tehdidi nedeniyle takdiren 280 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi YAKUP ASLAN'ın, hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle takdiren 410 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 230.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi KÖKSAL GÜNEY'in, hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ ve 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi ÖMER DEMİR'in, hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ ve 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. İdarecisi ALİ KEMAL BAŞARAN'ın, hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ ve 230.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi ALİ UZUNAY'ın, hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi, sportmenliğe aykırı açıklamaları ve akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırı hareketi nedeniyle takdiren 410 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 260.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi ONUR İNCEHASAN'ın, hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ ve 230.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi SEYFETTİN TAYFUN KAHYAOĞLU'nun, hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ ve 230.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi MEHMET TERZİ'nin, hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ ve 230.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi SÜLEYMAN HURMA'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir.