PFDK'dan Fatih Terim'e 5 maç ceza!

Fatih Karagümrük maçında hakeme itirazları sonucu kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen ceza belli oldu. PFDK tarafından yapılan açıklamada, Terim'e 3 farklı nedenden 5 maç ceza verildiği ifade edildi.

Terim, 5 maç ceza almasıyla sarı-kırmızılı takımın önümüzdeki 4 maçında yedek kulübesinde yer alamayacak. O maçlar; Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği karşılaşmaları.

Öte yandan Fatih Karagümrük karşılaşmasında kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Marcao da bir maç ceza alırken, Trabzonspor karşısında forma giyebilecek.

PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, 18.12.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi"