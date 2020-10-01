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Spor

PFDK'dan Galatasaray'a meşale cezası

Sarı-kırmızılı kulübe 24 bin lira para cezası verildiği açıklandı

01 Ekim 2020 19:33

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinden dolayı seyircisiz oynanan derbide stat dışından atılan meşale nedeniyle Galatasaray'a para cezası verdi.

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