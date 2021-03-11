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Spor

PFDK'dan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'ye 15 gün hak mahrumiyeti cezası

11 Mart 2021 19:19

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe yöneticisi Selehattin Baki'ye 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

Selehattin BakiPFDKTFFhak mahrumiyeti
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