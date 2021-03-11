PFDK'dan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'ye 15 gün hak mahrumiyeti cezası

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 11.03.2021 tarih ve 57 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu SAKIB AYTAÇ’ın, 06.03.2021 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü sporcusu YOUSSOUF KONE’nin, 07.03.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- KASIMPAŞA A.Ş.’nin, kulüp resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

KASIMPAŞA A.Ş. başkanı TURGAY CİNER’in, kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/3-b maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ’nin, kulüp resmi internet sitesinde ve medyada sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 07.03.2021 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasında, yöneticisinin 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."