-PFDK CEZA YAĞDIRDI İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşa Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Süha Sidal'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. PFDK, bugün yaptığı toplantıda gündemindeki maddeleri görüştü. Toplantının ardından yapılan açıklamada, kurulun, Kasımpaşa Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Süha Sidal'ın, 3 Mart Perşembe günü yapılan Kasımpaşa-İstanbul Büyükşehir Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası maçında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabakadan sonra sportmenliğe aykırı beyanatta bulunması nedeniyle takdiren 30 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verdiği bildirildi. Aynı maçta Kasımpaşa Teknik Direktör Yardımcısı Luc Niils'in de müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırıldığı kaydedildi. -METİN DEPE'YE 3 MAÇ MEN- Kurul, İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu futbolcu Metin Depe'ye, 3 maç men cezası verdi. Metin'in 3 Mart Perşembe günü Kasımpaşaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında müsabaka hakemine hakaret etmesi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırıldığı açıklandı. -SAMET AYBABA'YA 1 MAÇ MEN- Bucaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise 1 maç men cezası aldı. Aybaba'nın, Bucaspor'un 2 Mart Çarşamba günü Gençlerbirliği ile yaptığı Ziraat Türkiye Kupası maçında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği bildirildi. Aynı müsabakada taraftarlarının yol açtığı saha olayları nedeniyle Bucaspor Kulübü'ne de 5 bin lira para cezası verildi. -GALATASARAY'A 5 BİN LİRA PARA CEZASI- PFDK toplantısında, Galatasaray Kulübü'ne de 5 bin lira para cezası verildiği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların, 2 Mart Çarşamba günü Gaziantepspor ile yaptığı Ziraat Türkiye Kupası maçında, taraftarlarının çıkardığı saha olayları nedeniyle takdiren 5 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi. -ALINAN DİĞER KARARLAR- Toplantıda alınan diğer ceza kararları şöyle: 5 maç men: Soner Alp (Kocaelispor Teknik Sorumlusu) 2 maç men: Berkan Ergene (Belediye Vanspor'un futbolcusu) 2 maç men: Efe Can Çölbekler (Siirtspor'un futbolcusu) 15 gün hak mahrumiyeti: Hekim Yeniay (Beylerbeyi yöneticisi) 1 maç men: Enver Danacı (Kırıkkalespor Antrenörü) 2 bin lira: Pendikspor, Bin 500 lira: Elazığspor, Kocaelispor, Bin lira: Karsspor 900 lira: Pazarspor