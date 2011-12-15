PFDK ceza yağdırdı!

T24 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantıda çok sayıda kulübe, sporcuya, teknik adama ve yöneticiye cezalar verdi.



Gündemindeki konuları görüşmek için toplanan kurul toplam 34 dosyayı karara bağladı.



Galatasaray maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu futbolcu Didier Zokora'ya 3 maç ceza veren kurul, bordo-mavili kulübü de taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 50 bin lira ile cezalandırdı.



PFDK'nin verdiği diğer ceza kararları şöyle:



60 gün hak mahrumiyeti: Ali Cengiz Gül (İskenderun Demirçelikspor Kulübü Başkanı), Fatih Dereli (Aydınspor 1923 idarecisi)



15 gün hak mahrumiyeti: Zeki Yılmaz (Belediye Vanspor idarecisi), Müfit Öğe (Erzurum Büyükşehir Belediyespor idarecisi)



3 maç men: Biray Demir (Kırıkkalespor), Muhammet Köseoğlu (Belediye Vanspor Kaleci Antrenörü), İshak Özbey (Gümüşhanespor), Zekeriya Altıparmak (Yimpaş Yozgatspor Antrenörü)



2 maç men: Ali Temur (Beypazarı Şekerspor), Serkan Turhan (Kırklarelispor)



1 maç men: İbrahim Tolgay Kerimoğlu (Belediye Vanspor Teknik Sorumlusu), Bora Yelken (Nazilli Belediyespor), Furkan Şükürcü (Sancaktepe Belediyespor)





25 bin lira: Göztepe, Bucaspor



20 bin lira: Adanaspor



13 bin lira: Denizlispor



10 bin lira: Beşiktaş



7 bin 500 lira: Ali Cengiz Gül (İskenderun Demirçelikspor Kulübü Başkanı)



5 bin lira: Bursaspor, Fenerbahçe, Gaziantepspor, Ankaragücü, Fatih Dereli (Aydınspor 1923 idarecisi)



2 bin 500 lira: Zeki Yılmaz (Belediye Vanspor idarecisi), Müfit Öğe (Erzurum Büyükşehir Belediyespor idarecisi)



2 bin lira: Ünyespor, Çorumspor, Ofspor



Bin 900 lira: Afyon Karahisarspor



Bin 50 lira: İnegölspor, Dardanelspor





Bin lira: Batman Petrolspor, Karsspor





