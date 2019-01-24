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Spor

PFDK, Akhisarspor'u 3-0 hükmen mağlup ilan etti

Ege temsilcisi, müsabaka listesine 13 yabancı oyuncu yazarak kural ihlali yapmıştı

24 Ocak 2019 17:27

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Akhisarspor'un Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile oynadığı mücadelede kural ihlali yaptığı gerekçesiyle siyah-beyazlı takımın 3-0 hükmen galip ilan edilmesine karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Akhisarspor'un, siyah-beyazlı takımı konuk ettiği maçta isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması nedeniyle Beşiktaş'ın 3-0 galip ilan edilmesine karar verildiği bildirildi.

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Akhisarspor-Beşiktaş maçı, siyah-beyazlı ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona ermişti.

Ege temsilcisi, müsabaka listesine 13 yabancı oyuncu yazarak kural ihlali yapmıştı.

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