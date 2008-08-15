Peynir çürükleri önlüyor

Şekerli gıda alındıktan sonra yenilecek bir parça peynirin, şekerin dişleri çürütme etkisini giderme açısından son derece önemli olduğu bildirildi.



Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Murat Akkaya, yaptığı açıklamada, özellikle şekerli ve asitli gıdalar ile dişler üzerine yapışıp kalan, kolay temizlenemeyen maddelerin diş sağlığı için sakıncalı olduğunu belirtti.

Bunları tamamen kesmek yerine belirli bir düzen içinde tüketmenin daha doğru olacağına dikkati çeken Akkaya, şekerli, yapışkan ya da asitli gıdaların 3 ana öğün içinde tüketilmesini önerdi.



Öğün aralarında elma, havuç gibi sert, dişleri temizleyecek, ancak dişlere zarar vermeyecek gıdalar yenilmesi gerektiğini vurgulayan Akkaya, şöyle konuştu:

"Şekerli, yapışkan gıda yendikten sonra dişlerin fırçalanması mümkün değilse, ağız suyla çalkalanmalı ya da bir bardak su içilmelidir. Yine şekerli gıda yenildikten sonra ağza atılacak bir parça peynir, şekerin dişi çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemlidir. Diş sağlığındaki önemi açısından peynir, özellikle şekerli gıda tüketimi sonrası şiddetle tavsiye edilen bir besindir. Yer fıstığı da içeriğindeki fosfat nedeniyle çerez türü yiyecekler arasında diş dostu olarak nitelendirilen bir besindir. Rafine edilmemiş hububat (beyaz undan yapılmış ekmek yerine kepekli esmer ekmek) diş sağlığı açısından tercih edilmelidir."



Ülkemizde diş çürüğü oranı yüksek



Diş çürüğünün Türkiye'de gelişmiş ülkelere oranla daha fazla görüldüğüne işaret eden Akkaya, şu bilgileri verdi:

"Özellikle Türkiye gibi koruyucu ağız diş sağlığı programı olmayan ülkelerde diş çürüğü ve çürüğe bağlı diş kayıplarının çok fazladır. Bunun nedeni, hem küçük yaşlardan itibaren başlaması gereken koruyucu programlarının uygulanmaması hem de günümüzde hazır gıda endüstrisinin gelişmesiyle birlikte çürük oluşturacak yiyecek ve içeceklerin tüketiminin artması, beslenme alışkanlıklarının değişmesidir. Eski insanlar sert gıdalarla beslendikleri için doğal yollarla dişlerde bir temizlik sağlanırdı. Bisküvi, şeker, çikolata, gazlı içecek gibi her an elimizin altında olan bu gıda maddeleri dişlerin üzerine yapışıp kalan ve asit oluşturan maddeler oldukları için ağız bakımı bilincinin yetersizliğiyle birlikte günümüzde diş çürüğü artışının başlıca sorumluları olarak kabul ediliyorlar."



Diş dostu olarak kabul edilen gıda maddelerinin başında proteinler ile taze sebze ve meyvelerin geldiğini belirten Akkaya, vücudun temel yapı taşını oluşturan bu maddelerin dişlerin gelişimi sırasında mutlaka tüketilmesi gereken gıda maddeleri olduğunu sözleri ekledi.



(AA)

