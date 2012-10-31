Peygamber'in kabrinin olduğu Mescid-i Nebevi yıkılacak

Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'nin yıkılarak yerine daha büyük bir cami inşa edileceği belirtildi. İddialara göre, uzmanların, Mescid-i Nebevi'yi geliştirme çalışmaları kapsamında Hz. Muhammed'in kabrine zarar vermekten endişe ettiği açıklandı.

Yapılan araştırmalar kapsamında, son 20 yılda Mekke ve Medine'de bulunan tarihi eselerin yüzde 95'inin yıkıldığı ve yerine modern binaların yapıldığı belirtildi. İddialara göre Suudiler, şu anda da Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'yi yıkacağı açıklandı.

Rus televizyonu Russia Today'in internet sayfasında yer alan habere göre, Mescid-i Nebevi'yi genişletme çalışmalarına Hac ziyaretlerinin bittiği kasım sonunda başlanacağı belirtildi.

Hz. Muhammed'in kabrinin yer aldığı Mescid-i Nebevi'nin yerine yapılacak cami için 6 milyar dolar harcanacağı açıklandı. İnşası tamamlanmasının ardından 1.6 milyon kişiyi alma kapasitesine sahip dev cami beraberinde bir tartışmayı da meydana getirdiği belirtildi.



Uzmanlar kabeye zarar vermekten endişe ediyor



Hz. Muhammed'in kabri de Mescid-i Nebevi içerisinde yer aldığı belirtildi. Bu kapsamda uzmanların genişletme çalışmaları sırasında, kabre zarar verilmesinden endişe ettiği bildirildi. Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'in içinde aynı zamanda Hz. Ebubekir ve Hz.Ömer'in de kabirleri yer aldığı açıklandı.

İslam dini, kutsal mekanlarının ihtiyaçlara cevap vermiyor



Suudi yetkililer, Mescid-i Nebevi'nin genişletme çalışmalarına gerekçe olarak, hacı sayısının her geçen gün arttığını gösteriyor. Şu anda kutsal kentler olarak sayılan Mekke ve Medine'nin her yıl 12 milyon hacı tarafından ziyaret edildiği ve 2025 yılında ise bu sayının 17 milyona çıkacağı tahmininde bulundukları ifade edildi. Ayrıca İslam dininin kutsal mekanlarının bugünkü şekliyle de ihtiyaçlara cevap vermediği belirtildi.



Kutsal değerler yok ediliyor



Washington merkezli düşünce kuruluşu Gulf Institute tarafından Mekke ve Medine ile ilgili ilginç bir veri ortaya koyduğu açıklandı. Gulf Institute araştırmasına göre, son 20 yıl içerisinde Mekke ve Medine'deki tarihi eserlerin yüzde 95'i yıkılarak, yerine yeni binalar yapıldığı belirtildi.



Ecyad kalesi de yıkılmıştı



Suudi Arabistan'nın, 2002 yılında Osmanlı döneminde Kabe'yi korumak amacıyla inşa edilen Ecyad Kalesi'ni yıkarak, yerine lüks oteller inşa ettiği belirtildi.

Mekke'de inşa edilen "Jabal Ömer Kompleksi"nde 520 restorant ve 4 bin 360 dükkan buluduğu ve Kabe manzaralı odaların geceliği ise 500 dolardan başlandığı açıklandı.