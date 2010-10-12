'Peygamber soyu' dolandırıcılığı

T24

Kuaför masrafı 5 bin lira

Hayali şirket

Emniyet Müdürlüğü, kendilerini ‘Biz peygamber soyundan geliyoruz’ diye tanıtıp, 30-40 dairelik site kuracaklarını öne sürerek birçok kişiyi dolandırdıkları iddia edilen ‘çete’ye operasyon düzenledi. ‘ Çete’nin dolandırdığı kişiler arasında Uludağ Üniversitesi’nden profesörler, işadamları ve doktorların da bulunduğu öğrenildi.Piyasayı en az 1 milyon 200 bin TL dolandırdıkları öne sürülen şüphelilerin, üç katlı bir villada lüks içinde yaşadığı anlaşıldı. Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Bir ihbarı değerlendiren Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri, ‘peygamber soyundan geldiklerini’ söyleyerek dolandırıcılık yapan grubu izlemeye aldı.Polis, 42 yaşındaki kadın lider T.D.’nin yönettiği ‘çete’nin elemanlarının Bursa’da ev ve işyerlerini gezip “Biz peygamber soyundan geliyoruz. Kendimizi tanıtmak, fakir ve fukaraya yardım etmek için 30-40 dairelik site kuracağız” diyerek para istediklerini belirledi. Şüphelilerin söylediklerine inanan aralarında Uludağ Üniversitesi’nde görev yapan profesörler, bazı işadamları ve doktorlarla toplantılar yaptıkları ve bunlardan paralar aldığını saptadı.Yaklaşık üç ay süren araştırma sonunda polis, çete elebaşı olduğu iddia edilen T.D, oğlu 20 yaşındaki U.D., ağabeyi 45 yaşındaki M.S., kardeşi 40 yaşındaki T.S., eltileri 40 yaşındaki D.S., 39 yaşındaki L.S. ve arkadaşları 50 yaşındaki V.T., 50 yaşındaki H.A, 40 yaşındaki M.G, 30 yaşındaki G.G, 25 yaşındaki E.Ö. ve 40 yaşındaki Ş.S’nin adreslerini belirledi. Şüpheliler, önceki gün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla evlerinde gözaltına alındı.Çete lideri T.D.’nin sorgusunda oğlu, kardeşleri ve eltisiyle Tophane Semti’nde üç katlı bir villa satın alıp burada lüks içersinde yaşadığını, sadece kendisinin ve eltilerinin aylık kuaför giderinin 5 bin TL olduğunu itiraf ettiği öne sürülüyor.Kendilerini profesör ve işadamlarına inandıran T.D.’nin, yapılan toplantılarda projelerini anlattığı, daha da inandırıcı olmaları için kendilerine verilen paraları ancak ‘istiare’ye yattıktan sonra kabul edeceklerini söyledikleri, üç kişiden kabul ettikleri paranın birini ‘helal olduğu şüpheli’ diyerek iade ettikleri, bu olayı gurur meselesi yapan işadamınınsa paranın helal olduğuna yemin ederek kendilerine daha fazlasını ödediği tespit edildi.50 kişiden 3 bin ile 200 bin TL arasında para aldıkları öne sürülen şüphelilerin, en az 1 milyon 200 bin TL dolandırdığı, bu rakamın daha da artabileceği belirtildi.T. D’nin, kardeşi ve ağabeyi Mehmet ve Turan Sadık ile Muhasebecisi Şahikar Sakman adına ‘Asılzade İnşaat’ adında hayali bir şirket kurdukları, bu şirket aracılığı ile birçok kişiyi dolandırdıkları iddia ediliyor. Büyücülük de yaptığı iddia edilen çeteyle ilgili soruşturmanın genişletilmesi için savcılıktan ek süre talep edilecek.