Pew'in anketine göre, Türkiye'de laiklik yükselişte, şeriat isteyenlerin oranı yüzde 13

ABD'li araştırma şirketi Pew'in anketine göre, Türkiye'de yasaların Kuran'a göre hazırlanmasını isteyenlerin oranı yüzde 13. Ankete göre, dinin yasalarda hiçbir etkisi olmamasını isteyenlerin oranı 2012’den sonra arttı ve yüzde 36’ya yükseldi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi, İslamiyet'in siyaset ve yargıda yer almasının Müslümanların yaşadığı ülkelerde nasıl karşılandığını araştırdı. On ülkede 10 binden fazla kişi ile anket yapılarak hazırlanan araştırma, Müslüman ülkelerde bu konuda birbirinden çok farklı görüşlerin benimsendiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Kuran'ın yasalarda ve siyasette doğrudan etkisinin olması en çok istenen ülke Pakistan. Pakistan'da halkın yüzde 97'sinin yasaların Kuran'a göre hazırlanmasını isterken, dinin siyaset ve yargıda hiçbir etkisi olmaması gerekenlerin oranı ise sadece yüzde 2. İslamiyet'in kuralları ve prensiplerinin gözetilmesini, ancak yasalarda etkisi olmaması gerektiğini savunan Pakistanlıların oranı ise yüzde 16.

Şeriatın en çok desteklendiği ülke Pakistan

Araştırmaya göre, yasalarda Kuran'ın sıkı bir şekilde kaynak alınmasını isteyen Türklerin oranı yüzde 13'ken, dinin siyaset ve yargıda hiçbir etkisi olmaması gerektiğini savunanların oranı yüzde 36. Buna karşın Kuran'ın kuralları ve prensiplerinin dikkate alınmasını, ancak yasalara doğrudan etkisi olmaması gerektiğini savunan Türklerin oranı ise yüzde 38.

Türkiye seküler eğilimde

Araştırma sonuçlarına ilişkin hazırlanan raporda Türkiye, Endonezya, Lübnan ve Burkina Faso'daki halkın daha çok seküler bir eğilim içinde oldukları vurgulandı. Raporda, Türkiye'de Kuran'ın yasalarda hiçbir etkisi olmamasını isteyenlerin oranında artış olduğuna dikkat çekildi. Son araştırmada Türklerin yüzde 36'sının dinin etkisine karşı çıktığı, 2012 yılında yapılan araştırmada ise bu oranın yüzde 27 olduğu vurgulandı. Araştırmada dindarlığın yaşa göre değiştiğine, daha çok gençlerin siyaset ve yargıda laikliği destekleğine işaret edildi.

Araştırmada dinin yasalarda etkisi olmasını isteyenlerin daha çok eğitim seviyesi düşük kesim olduğu da saptandı.

Araştırmaya göre, yasaların İslamiyet'e kesinlikle uymasını isteyenlerin oranı Filistin bölgelerinde yüzde 65, Ürdün'de yüzde 54, Malezya'da yüzde 52, Senegal'de yüzde 49, Nijerya'da yüzde 27, Endonezya'da yüzde 22, Lübnan'da yüzde 15 ve Burkina Faso'da da yüzde 9. Dinin yasalarda hiçbir etkisi olmamasını isteyenlerin oranının en yüksek olduğu ülke ise yüzde 60'la Burkina Faso.