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Pew'den Türkiye anketi: Türkler ülkenin gidişatından memnun!

ABD'de Pew Araştırma Merkezi'nin yaptığı anket, Türkiye'de artan sayıda kişinin ülkenin gidişatı konusunda

08 Haziran 2011 03:00

T24 - ABD'de Pew Araştırma Merkezi'nin yaptığı anket, Türkiye'de artan sayıda kişinin ülkenin gidişatı konusunda iyimser olduğunu ve diğer ülkeler ekonomide hâlâ sıkıntı yaşarken Türkiye ekonomisiyle ilgili daha olumlu düşündüğünü ortaya koydu.



Merkezi Washington'da bulunan araştırma merkezinin Küresel Yaklaşım Projesi'nin yürüttüğü ankette, "Türkiye'nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası ilişkilerde kendinden emin bir rol oynadığı ve Türklerin çoğunun Başbakan'ın dış politikasına olumlu baktığı" belirtilirken, katılımcıların yüzde 62'sinin Başbakan Erdoğan'ın küresel ilişkilerde doğru olanı yapacağına güvendiği saptandı.

Pew, araştırmasının neticesinde, "Başbakan Erdoğan'ın komşu Arap ülkelerinde de popüler olduğunu, Mısırlılar, Ürdünlüler, Lübnanlılar ve Filistinlilerin çoğunun Erdoğan'a güvendiğini bildirdi.

Buna karşın İsrail, Almanya, İspanya ve Fransa'da Erdoğan'a güvenin çok az olduğu ya da hiç olmadığı belirtildi.

Anket neticesinde, ülkenin gidişatı konusunda başa baş bir görüş ayrılığı olduğu, yüzde 49 gidişattan hoşnut değilken, yüzde 48'in memnun olduğu kaydedildi.

Ekonominin iyi durumda olup olmadığı konusundaki görüşlerde de benzer bir denge olduğuna dikkat çekildi.

Anket neticesinde, bu oranlarda geçen yıla göre dikkate değer bir gelişme olduğu ifade edilirken, geçen yıl memnun olmayanların oranının yüzde 60, hoşnut olanların oranının yüzde 38 olduğu hatırlatıldı. 2009'da ise Türklerin dörtte üçünün "ülkenin yanlış yolda olduğunu düşündüğü" anımsatıldı.

Araştırma ayrıca Türklerin AB'ye katılımı onaylamayı sürdürdüğünü, ancak bu yöndeki şevkin son yıllarda azaldığını da ortaya koydu.

Türkiye'nin geleceği için yüzünü Avrupa'ya dönmesi gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 17 olurken, Ortadoğu'ya dönülmesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 25 oldu. Yüzde 37'lik bir kesim de her iki bölgenin de önemli olduğu görüşünü bildirdi.

21 Mart ile 26 Nisan arasında 1000 kişiyle yapılan araştırmanın 4 puanlık hata payı bulunabileceği kaydedildi.


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