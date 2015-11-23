Pew: 2050'de yeryüzünün yüzde 70'i sular altında kalacak

ABD'deki araştırma şirketi Pew tarafından yapılan "küresel iklim değişikliği" araştırmasının sonuçlarına göre, 2050'li yıllarda, insanların bugün üzerinde yaşadığı alanların yaklaşık yüzde 70'inin sular altında kalacağı tahmin ediliyor.

Bunun da aşırı sıcaklık, kuraklık ve savaşların tetiklediği göç dalgalarına, yaşam alanlarının sular altında kalmasından kaynaklanan yeni göçlerin ekleneceğini gösterdiği tespiti yapılıyor.

Pew, Kasım ayı sonunda Paris'te toplanacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (BMİDÇS) 21. Taraflar Konferansı (COP21) öncesinde yaptığı küresel iklim değişikliği araştırmasının sonuçlarını yayımladı. 40 ülkede yapılan araştırmada ortaya dikkat çekici sonuçlar çıktı.

Araştırmaya göre, ABD'lilerin yüzde 45'i, Kanadalıların yüzde 51'i, Fransızların yüzde 56'sı, Almanların yüzde 55'i ve İngilizlerin yüzde 41'i iklim değişikliğini büyük bir sorun olarak görüyor. Türkiye'de bu oranın yüzde 37, Hindistan'da yüzde 76, Brezilya'da yüzde 86, Endonezya'da yüzde 41 ve Çin'de yüzde 18 olduğu görüldü.

Raporda, 2050'li yıllarda, küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle, insanların bugün üzerinde yaşadığı alanların yaklaşık yüzde 70'inin sular altında kalacağı tahmini yer aldı. Bunun da aşırı sıcaklık, kuraklık ve savaşlar ile yaşam alanlarının sular altında kalmasından kaynaklanan yeni göç dalgalarına neden olacağı belirtilerek, gerekli tedbirlerin acilen alınması gerektiği vurgulandı.

Türkiye'yi bekleyen tehlikeler neler?

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ve TEMA Vakfı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş ise "Türkiye, iklim değişikliğinin, özellikle uzun süreli şiddetli kuraklıklar ve su kaynaklarının azalması, sıcaklıkların artması, orman yangınları, erozyon, deniz suyu seviyesinin yükselmesi, sel ve fırtına gibi olumsuz sonuçlarından etkilenebilir" dedi.

Türkiye’de son 25 yıllık dönemde iklimin daha ılıman ve sıcak koşullara doğru değiştiğini hem de sıcak hava dalgalarının sıklığında ve şiddetinde farklılıklar yaşandığını vurgulayan Türkeş, "Türkiye gibi iklim sorunları olan ve iklim değişimlerinin etkilerine açık, hassas bir Akdeniz ülkesinde, iklim değişikliğiyle savaşım ve uyum politika ve önlemlerinin birlikte ele alınması ve bütüncül, çok sektörlü, çok disiplinli bir anlayışla çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.