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Yaşam

Peugeot tasarım yarışmasında, Türk tasarımcı Emre Yazıcı ikinci oldu

"5. Peugeot Tasarım Yarışması"nda, 10 finalist arasında yer alan Türk tasarımcı Emre Yazıcı'nın projesinin 2. seçildiği bildirildi

02 Ekim 2008 03:00

"5. Peugeot Tasarım Yarışması"nda, 10 finalist arasında yer alan Türk tasarımcı Emre Yazıcı'nın projesinin 2. seçildiği bildirildi. Peugeot'dan yapılan yazılı açıklamada, "çevreye saygı", "interaktif hareket kabiliyeti", "toplumsal uyum" ve "ekonomik verimlilik" olmak üzere dört farklı tema üzerinde oluşturulan yarışmanın 3 finalistinin açıklandığı kaydedildi.

2 bin 500 projenin katıldığı yarışma için 132 bin âdetin üzerinde oy kullanıldığı aktarılan açıklamada, belirlenen 10 finalist arasında yer alan 2 Türk tasarımcıdan Emre Yazıcı'nın, EGO adlı projesinin 2. olduğu belirtildi.

Açıklamada, yarışmada ilk 5 finalistin, Kolombiya'dan Carlos Arturo Torres Tovar, Türkiye'den Emre Yazıcı, Çin'den Lou Ke ile Ke Guo ve Almanya'dan Onur Güvenç olarak sıralandığı ifade edildi. 

En iyi Peugeot tasarımında iki Türk ilk 10'da

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