Peugeot, bu yıl elektrikli araç oranını yüzde 70 artırmayı hedefliyor

Peugeot, bu yıl hem binek hem de ticari araçlar olmak üzere ürün yelpazesindeki elektrikli araç oranını yüzde 70'e çıkarmayı hedeflerken, 2023 yılına kadar yüzde 85'e çıkarmayı hedefliyor. Marka 2025 yılında ise Avrupa'da ürünlerinin yüzde 100'ünü elektrikli olarak pazara sunacak.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin elektrikli araç ürün yelpazesi daha da çeşitleniyor. Peugeot'nun yeni dönem stratejilerinin kalbinde elektrifikasyon yer alıyor ve marka, bu hedef doğrultusunda adımlarını hızlı bir şekilde atmaya devam ediyor.

Markanın bu çalışmaları arasındaki en yakın örneğini ise yeni Peugeot 308 oluşturuyor. Şirket, üç yıl önce başlattığı elektrikliye geçiş süreci yolculuğunda somut örnekler ortaya koyarken, yeni Peugeot 308 modelini de hibrit motorlarla pazara sunacağını açıkladı.

Bu kapsamda yeni Peugeot 308, Avrupa pazarlarındaki satışına, başlangıcından itibaren sedan ve station wagon versiyonlarında iki farklı şarj edilebilir hibrit motor seçeneğiyle sunulacak.