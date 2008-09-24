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Yaşam

Peugeot Bipper, "Van of the Year 2009" seçildi

Peugeot Bipper'in "2009 Van of the Year" ödülüne layık görüldüğü, Uluslararası Hanover Ticari Araç Fuarı açılışında açıklandı

24 Eylül 2008 03:00

Peugeot'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2008 yılının Van of the Year'ı (yılın Van arabası) seçilen Peugeot Expert;den sonra, 2009 yılında da Peugeot markası aynı ödülü alma başarısını Bipper modeli ile gösterdi.

 

"Van of the Year" ödülü 1992 yılından itibaren 20 Avrupa ülkesini temsil eden uzman basın jürisi tarafından veriliyor. Peugeot 1995 yılında Boxer, 1997 yılında Partner ve 2008 yılında da Expert modelleri ile bu ödülü kazanmıştı.

 

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "2007 yılının Kasım ayından itibaren Türkiye'de üretilen ve bugüne kadar yaklaşık 50 bin adet üretim rakamına ulaşan Peugeot Bipper'in birçok Avrupa ülkesinde de satışı devam ediyor.

 

Ayrıca 2009 model yılı ile pazara sunulan Bipper Outdoor da büyük ilgi görüyor. Hafif ticari araç pazarında 2007 yılında yenilenen Boxer ve Expert, 2008 yılında ticarileştirilen Partner Tepee ve halen büyük talep gören Partner Origin ve ürün gamını çeşitlendiren Bipper modellerinden oluşan genç ve geniş bir yelpaze sunan Peugeot, hedeflerini aldığı ödüllerle yükseltmeye devam edecek."

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