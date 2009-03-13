Peugeot 407’yi 407 lira taksitle satıyor

Peugeot'un 407 modelini, 407 lira taksit ödemeli finansman seçeneğiyle tüketicilere sunduğu bildirildi.



Peugeot'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin, 407 modelini, otomobil değerleri konusunda beklentileri olan, estetiğe duyarlı, teknolojik içeriğe meraklı ve sürüş keyfi arayan bir müşteri kitlesi için yeniden tasarladığı belirtildi.



Peugeot 407 modelinin yüksek güvenilirlik düzeyi ve düşük bakım maliyetlerine, ekonomik ve çevreci motorlara sahip olduğu dile getirilen açıklamada, otomobilin, 47 bin 800 TL'den başlayan fiyatlar ve aynı zamanda ayda 407 TL ödemeli finansman seçeneği ile tüketicilere sunulduğu kaydedildi.

