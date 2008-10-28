T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Peugeot 308 bir depoyla dünyayı katetti

Peugeot 308 HB 1,6 HDi modeli, Güney Afrika'da bir depo yakıtla bin 689,7 kilometre yol kat etti.

28 Ekim 2008 02:00

Peugeot 308 HB 1,6 HDi modeli, Güney Afrika'da bir depo yakıtla bin 689,7 kilometre yol kat etti.

Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre, Peugeot 308 HB 1,6 l HDi 6 ileri vitesli model, Güney Afrika'da bir depo yakıtla bin 689,7 kilometre kat ederek, Güney Afrika'nın batı kıyısında, Cape Town'ın kuzeyinde yer alan Kleinzee şehri ile doğu kıyısındaki Durban yakınında bulunan Umhlanga şehri arasındaki Coast2Coast Challenge maratonunu ortalama 3,4 litre/100 kilometre tüketimle tamamladı.

Peugeot, bu maraton sırasında yayılan karbon miktarına karşı gelen sayıda ağaç dikmeyi de taahhüt ederken, Global Carbon Exchange Derneği tarafından hesaplanan sayıda ağaç, Johannesburg'un güneyindeki Orange Farm bölgesine dikilecek.

Peugeot'nun Coast2Coast Challenge'deki modeli 30 Ekim - 9 Kasım 2008 tarihleri arasında düzenlenecek olan Johannesburg Fuarındaki Peugeot standında sergilenecek.

Bu yıl Nisan ayında Türkiye'de yapılan tüketim testi dahilinde, Peugeot'un 5 ileri manuel ve 6 ileri otomatik şanzımanına sahip, iki 308 1.6 HDi 110 bg modeli de ortalama 3,5 litre/100 kilometre civarında tüketimle İstanbul'dan Antalya'ya gidip dönmüştü. (AA)

ETİKETLER

otomobilotomotiv

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24