Peugeot 308 bir depoyla dünyayı katetti

Peugeot 308 HB 1,6 HDi modeli, Güney Afrika'da bir depo yakıtla bin 689,7 kilometre yol kat etti.



Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre, Peugeot 308 HB 1,6 l HDi 6 ileri vitesli model, Güney Afrika'da bir depo yakıtla bin 689,7 kilometre kat ederek, Güney Afrika'nın batı kıyısında, Cape Town'ın kuzeyinde yer alan Kleinzee şehri ile doğu kıyısındaki Durban yakınında bulunan Umhlanga şehri arasındaki Coast2Coast Challenge maratonunu ortalama 3,4 litre/100 kilometre tüketimle tamamladı.



Peugeot, bu maraton sırasında yayılan karbon miktarına karşı gelen sayıda ağaç dikmeyi de taahhüt ederken, Global Carbon Exchange Derneği tarafından hesaplanan sayıda ağaç, Johannesburg'un güneyindeki Orange Farm bölgesine dikilecek.



Peugeot'nun Coast2Coast Challenge'deki modeli 30 Ekim - 9 Kasım 2008 tarihleri arasında düzenlenecek olan Johannesburg Fuarındaki Peugeot standında sergilenecek.



Bu yıl Nisan ayında Türkiye'de yapılan tüketim testi dahilinde, Peugeot'un 5 ileri manuel ve 6 ileri otomatik şanzımanına sahip, iki 308 1.6 HDi 110 bg modeli de ortalama 3,5 litre/100 kilometre civarında tüketimle İstanbul'dan Antalya'ya gidip dönmüştü. (AA)

