Peugeot 3008 haziranda Türkiye'de

Fransız aslanı şekil değiştiriyor - FOTOGALERİ

Peugeot 3008 - VİDEO



Uçak kokpiti gibi iç mekan

Yeni off-road sistemi

Boyutları ve tasarımına bakıldığı zaman MPV gibi dursa da, geleneksel olmayan tarzı ve tasarım tercihleriyle yeni crossover segmentinde mücadele etmeyi hedefliyor. Türkiye’ye Haziran ayının ikinci haftasında gelecek olan 3008, ham tasarımı hem de teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. 3008, eğimli ön ve yan camları, tek hacimli tasarımı, aşağı doğru da açılabilen SUV tipi bagaj kapağı, yüksek sürüş konumu gibi SUV dünyasından alınan farklı unsurları bir araya getirmiş. SUV gibi sürüş özellikleri sergilemesine rağmen MPV gibi duran aracın tasarımına genel olarak baktığımızda özgün çizgilere sahip olduğunu söylemek mümkün. Aracın ön kısmında markanın karakterini yansıtan özellikler aracın geniş boyutlarına uyarlanmak üzere yeniden yorumlanırken; arka bölümde geniş yan panolar aracın görsel olarak yola oturmasını sağlıyor. Belli bir donanım düzeyinden itibaren, tamponlar hizasındaki özel kaplamalar olmak üzere araçta "off-road" çağrışımlı unsurlar da kullanılmış.Aracın uçak kokpitlerini çağrıştıran geniş iç mekanında, prestijli ve ergonomik koltuklar dikkat çekiyor. Yolcular da geniş, son derece özenli ve konforlu bir iç mekanda yolculuk yapma keyfini yaşıyorlar. 1.6 metrekarelik panoramik cam tavan, iç mekana daha fazla aydınlık ve görüş alanı kazandırıyor. 3008’in güvenlik donanımları arasında aktif hız sabitleme sistemi, gösterge bilgilerini ön cama yansıtan head up display sistemi ve elektrikli otomatik park freni örnek olarak gösterilebilir. Araç Multiflex kabini, üç pozisyonlu hareketli bagaj döşemesi ve katlanabilen arka koltuk sırtlıkları sayesinde isteğe göre şekil değiştirebiliyor. Koltuk sırtlıkları yatırıldıkları ve ön yolcu koltuk sırtlığının tablet şekline dönüştürüldüğü zaman, 3008 bagajından kokpit paneline kadar tamamen düz bir zemin sunabiliyor. Böylece aracın yükleme hacmi bagajda sadece bagaj koruyucusu altında 512 litre iken, ön koltuk arkasına kadar bin 604 litreye kadar çıkartılabiliyor.İki tekerlekten çekişli bir otomobil olmasına rağmen özel bir anti-patinaj sistemi ve ’Mud & Snow’ lastiklerden oluşan güçlendirilmiş çekiş sistemi sayesinde 3008’in hafif off-road koşullarında rahatlıkla ilerleyebilmesini sağlıyor. Bu sistem ayrıca, iç mekandaki kumanda yardımıyla sürücünün Standard, Kar, arazi (Çamur/ Toprak/ Islak zemin), Kum ve ’ESP off’ olmak üzere 5 farklı modda seçim yapmasına olanak tanıyor. 3008, BMW Group ile ortaklaşa geliştirilen 1.6 litrelik benzinli ve dizel motor seçeneklerini kullanıyor. 1.6 litre 110 beygir, 2.0 litre 150 beygir ve 2.0 litre 163 beygirlik dizel motor seçeneklerinin dışında; 1.6 litre 120 beygir veya 1.6 litre 150 beygir turbo benzinli motor seçenekleri de tercih edilebilecek. 1.6 litre 110 beygir gücündkeki dizel motor 100 kilometrede 4.9 litrelik yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor.