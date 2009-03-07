Peugeot 206'ya 207 makyajı!

Üretimine başlandığı 1998 yılından bu yana tasarımı ve pratikliğiyle dünya çapında yoğun bir ilgiyle karşılanan ve Peugeot'un efsane modellerinden birisi haline gelen 206, ömrünün son demlerinde makyajlandı.



Efsane geri dönüyor - FOTOGALERİ





11 yıllık üretim sürecinde 6.5 milyondan fazla satılan Peugeot 206, geçirdiği operasyonla güncel versiyonu 207'ye benzer çizgilere büründürüldü. Avrupa pazarında 206+ yada 206 Plus adıyla piyasaya sürülecek olan güncellenmiş model, Brezilya gibi Güney Amerika ülkelerinde ise 207 adı altında satılacak.

İlk bakışta göze çarpan ve '207'nin aynısı olmuş' dedirtecek kadar benzerlikler taşıyan yeni ön kısım ve daha dikkat çekici hale getirilen arka kısım rahatlıkla göze çarpıyor. 206+, 1998 yılının iç tasarımına sahip 206'ya 2009 yılında yeniden sihirli bir değnekle dokunulmuş hissi uyandırıyor. Modern dış tasarımı, yeni motor kaputu, yeni panjur ve farları otomobilin yeni tasarımının en belirgin noktaları.

Her ne kadar 207 gibi dursa da, ön kaput üzerindeki hava delikleriyle adeta 206 olduğunu ispatlamaya çalışan otomobilde asıl değişim iç kısımda yapılmış. Yaşlı 'genç' 206'nın belki de en beğenilmeyen yanı olan işçilik ve kullanılan malzeme kalitesi, 206+ modeliyle adeta yerle bir edilmiş. Onlarca detayla donatılan otomobil, 206'nın malzeme kalitesi düşük konsolundan kurtulup, hem daha güncel hem de daha işlevsel ve teknolojik özelliklere sahip bir hale getirilmiş.

Benzinli motorları 1.1 litre 60 beygir ve 1.4 litre 75 beygir güç sunan 206+'ta ayrıca 70 beygir güç üreten 1.4 litre HDi motor da tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Fransa’daki Mulhouse Fabrikası’nda üretilen 206+'nın, 2009 yılının ikinci yarısında Türkiye pazarına sunulması planlanıyor.