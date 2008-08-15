Peugeot 2009'a hazır

Peugeot binek ve hafif ticari araç ürün gamı, 2009 modeller ile bayilerde yerini alıyor. Peugeot’nun Minivan segmentindeki yeni ve özgün aracı; kullanışlı, ekonomik ve kompakt Bipper şimdi de ‘Outdoor’ ve ‘2-Tronic’ seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Mükemmel yol tutuşu, güçlü yapısı, kalitesi ve dinamik hatlarıyla göz kamaştıran 207 modeli de, 2-Tronic (manuel ve otomatik kullanıma imkân tanıyan özel şanzıman) vites seçeneğiyle büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor, kullanıcıların yaşam kalitesini daha da artırıyor. 1.4 16V 90 bg motor ile sunulan 2-Tronic, hem keyifli hem de ekonomik bir seçenek.

Standart olarak sunulan ABS, REF, AFU, sürücü hava yastığı gibi güvenlik ekipmanları, geniş iç boyutları, ferah iç hacmi, 18+1 ve 21+1 koltuk yerleşim seçenekleri, yüksek seviye konforu ve güçlü ve ekonomik HDi motor seçeneği ile Boxer ise okul taşımacılığı için en iyi çözümü sunuyor.

Yeni seçeneklerin yanı sıra Peugeot ürün gamının farklı modelleri 207 Outdoor, 308 Auto6R, 407 Premium Edition ve Yeni Partner Tepee, Peugeot yetkili satıcılarında 2009 model olarak yerlerini alıyorlar.

Bipper Outdoor ile kendinizi farklı hissedin

15 mm yükseltilen süspansiyonu ve güçlendirilen dış koruyucuları (gövde yan koruma çıtaları ve özel gövde yan alt koruma çıtaları) ve tavan barları ile Bipper Outdoor gerçek arazi görünümüne sahip bir araç. Bipper Outdoor, özgürlüğüne düşkün ve çarpıcı bir tasarıma sahip olmak isteyen kullanıcılara hitap edecek.

Hem dizel, hem otomatik, hem de ekonomik olma özelliklerini bir arada barındıran Bipper’ın 5 vitesli elektronik kontrollü vites kutusu seçeneği, Bipper Van ve Bipper Kombi araçlarda 1.4 HDi motor seçeneği ile birlikte sunuluyor. 2-Tronic olarak adlandırılan bu vites kutusu şehir içi kullanımında büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor, yakıt tüketiminin ve hava kirletici emisyonların azaltılmasına da katkıda bulunuyor.