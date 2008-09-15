Petrolde ve borsada sert düşüş!

Lehman Brothers battı

Lehman, piyasaları kötü sarstı

Dünya borsaları tepetaklak

Borsanın kara günü

Haftayı Lehman'ın kurtarılacağı beklentileriyle kapatan piyasalar pazartesiye kötü haberlerle başladı.Brent petrolün varil fiyatı 93 doların altını gördü. Böylece petrol şubat ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.Analistler, Lehman Brothers'ın iflası ile global finans krizinin kötüleşeceği ve küçülen ekonomi ile birlikte enerji talebinin düşeceği beklentilerinin fiyatları düşürdüğünü belirtiyor.Brent petrolün varil fiyatı bugün 4 dolardan fazla düşerken 92.84 dolara kadar indi ve Şubat ayındaki seviyelerine döndü.Petrol analisti Michael Davies, "Petrol future'ları aşağıda... Finans piyasalarındaki çalkantı yatırımcı güvenini olumsuz etkiliyor ve petrol talebinin azalacağı endişelerini kuvvetlendiriyor" dedi.ABD'li yatırım bankası Lehman Brothers'ın iflas bayrağını çekmesi, Bank of America'nın Merril Lynch'e hisse başına 29 dolar vererek 50 milyar dolara satın almayı kabul etmesi ve ABD'li sigorta devi AIG'in de Fed'den 40 milyar dolarlık acil borçlanma talep etmesi bir anda tansiyonu yükseltti.Avrupa borsaları, ABD'li Lehman Brothers'ın iflas başvurusu açıklamasından sonra hızla değer kaybetti. ABD finans sektöründeki olumsuzluk ve yabancı satışlarındaki artışlar İMKB'yi de vurdu. Borsa ilk seansta 4.7 değer kaybetti. Dolar 1.27 YTL'ye yükseldi.