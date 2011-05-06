Petrolde rekor sayılacak düşüş

T24 - ABD'den olumsuz gelen işşizlik başvuruları verisinin büyümeyi tehdit etmesi, emtia piyasalarını sallarken, uzun zamandır yüksek seyreden petrolde de yaklaşık yüzde 10'luk kaybı beraberinde getirdi.ABD tipi ham petrolün varil fiyatı New York'taki işlemlerde 100 doların altına gelerek, son iki yıldaki en sert düşüşünü yaşadı. ABD ham petrolü şu anda 98 doların hafif üzerinde işlem görüyor.



Brent tipi petrol de benzer şekilde bir geri çekilmeyle yaklaşık 13 dolar gevşeyerek 110 doların altına geldi.



ABD Çalışma Bakanlığı işsizlik başvurularının geçen hafta 43 bin kişi artarak 474 bine çıktığını açıklamasıyla, Ağustos'tan beri işsizlik rakamlarında yaşanan en büyük artış kaydedilmişti.







DOLARDAKİ YÜKSELİŞ ETKİLİ OLDU



Petrol ve diğer emtia ürünlerindeki düşüşte, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artışı için Haziran sonrasını bekleyeceği yönündeki açıklamalarından sonra yükselen dolar da etkili oldu.



Dolar hareketlenmeyle gün içinde 1.49'a yaklaşan euro/dolar paritesi de sert şekilde geri çekilerek, 1.45'e kadar geldi. Dolar içeride de 1.55'in üstüne çıkarken, euro/TL ise 2.25'e geldi.



Kötü veriler sonrasında ABD borsalarında da düşüşler yaşandı. Dow Jones'ta yüzde 1'i aşan kayıplar görülürken, S&P 500 Endeksi de yaklaşık yüzde 0.5 geriledi.



Güvenli liman altın da düşüşlerden etkilendi. Altının onsu 1,470 dolara çekildi.







