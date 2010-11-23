-PETROL ARAMA PLATFORMU BOĞAZDAN GEÇEMEDİ ÇANAKKALE (A.A) - 23.11.2010 - Panama Bandıralı petrol arama platformu, kuvvetli lodos nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapamadı. Edinilen bilgiye göre, Tuzla Limanında bakımı tamamlanan ve Yunanistan'a giden 52.4 metre uzunluğundaki ''GSP Saturn'' adlı platform, Malta Bandıralı 67 metre uzunluğunda ve bin 780 grostonluk ''AGAT'' adlı römorkör tarafından çekilerek, sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ''Söndüren-4'', ''Söndüren-6'', ''Kurtarma-2'' ve ''Kurtarma-3'' adlı römorkörlerin de güvenlik amacıyla refakat ettiği platform, kuvvetli lodosun etkisiyle gemilerin boğaz geçişi sırasındaki hız limitinin altında kaldı. Bunun üzerine güvenlik amacıyla geçişine izin verilmeyen platform, boğaza giriş yaptığı Gelibolu ilçesi yakınlarındaki Kanarya mevkisinden geri döndürüldü. Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) yetkilileri, platformun güvenli bir bölgede demirletileceğini, hava durumunun düzelmesinin ardından geminin geçişine izin verileceğini kaydetti.